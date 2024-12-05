Путин в рамках акции «Ёлка желаний» отправит маленькую Арину в Петербург

Президент России Владимир Путин 5 декабря поучаствовал в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Видеозаписью, как глава государства выбирает шары с именами и желаниями детей, поделились в официальном telegram-канале Кремля.

Источник: Кремль. Новости

Первой, чью мечту исполнит президент в этот Новый год, оказалась маленькая Маргарита. Она мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. «Это несложно», — прокомментировал желание девочки Путин.

Второй оказалась 12-летняя Таисия, которая мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. «Договоримся, конечно же. И сама станцует», — сказал Путин, прочитав желание ребенка.

Далее президенту попался шар маленькой Арины. В этот Новый год она загадала желание побывать в Петербурге. «Сделаем обязательно», — пообещал глава государства.

Акция «Ёлка желаний» проходит в России с 2018 года. Благодаря ей исполняются мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В прошлом году Путин исполнил мечту маленькой Ксении — пройти стажировку на Первом канале.