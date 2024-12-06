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Происшествия Пережившая выкидыш в центре Петербурга защищает мужа и утверждает, что он ее не бил

Пережившая выкидыш в центре Петербурга защищает мужа и утверждает, что он ее не бил

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7 комментариев

Женщина, у которой случился выкидыш в номере гостиницы на Коломенской улице, не считает себя потерпевшей и изо всех сил защищает мужа. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, в беседе с полицией женщина настаивала на том, что ее никто не бил, и уж тем более супруг.

Как рассказал «Фонтанке» источник, 29-летняя жительница одного из сел Кингисеппского района Ленобласти ранее привлекалась за наркотики, самопроизвольное прерывание беременности у нее уже ранее случалось.

Напомним, 5 декабря бригада скорой помощи увезла из гостиницы беременную, у которой произошел выкидыш. При осмотре у нее также зафиксировали следы побоев. По первоначальной информации полиции, потерпевшую избил муж — 36-летний уроженец Калмыкии, живший ранее в Дагестане.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
36 минут
Зачем нам это всё? Давайте про новости города.
Yuri_SPb
32 минуты
Упала много раз, бывает.
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