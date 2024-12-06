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Происшествия Женщина родила после избиения в гостинице на Коломенской улице

Женщина родила после избиения в гостинице на Коломенской улице

8 079
8 комментариев

Жительница Ленобласти не доносила ребенка до конца срока и родила в номере гостиницы на улице Коломенской в центре Петербурга. Схватки у женщины начались после конфликта с мужем. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 декабря.

Накануне в полицию поступила телефонограмма из роддома, куда была доставлена 29-летняя жительница одного из сел Кингисеппского района. В гостиничном номере на Коломенской, 29 она родила ребенка на 30-й неделе беременности. При поступлении в роддом у матери зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. На лбу у женщины багровела гематома.

Полиция приехала на Коломенскую и задержала мужа потерпевшей. Им оказался 36-летний уроженец Калмыкии, ранее проживавший в Дагестане. В Ленобласти он прописался в 2023 году.

Установлено, что между супругами произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина избил свою беременную возлюбленную. По данному факту полиция проводит проверку.

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Комментарии
8
Отец Родной
1 час
Это по указанию старшего поднимают так рождаемость? Переломили так сказать ...
chip1
1 час
"избил свою беременную возлюбленную"... кавказский Ромео воспитывает Джульетту из Ленобласти, бывает, сама выбрала!
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