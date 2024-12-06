Женщина родила после избиения в гостинице на Коломенской улице

Жительница Ленобласти не доносила ребенка до конца срока и родила в номере гостиницы на улице Коломенской в центре Петербурга. Схватки у женщины начались после конфликта с мужем. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 декабря.

Накануне в полицию поступила телефонограмма из роддома, куда была доставлена 29-летняя жительница одного из сел Кингисеппского района. В гостиничном номере на Коломенской, 29 она родила ребенка на 30-й неделе беременности. При поступлении в роддом у матери зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. На лбу у женщины багровела гематома.