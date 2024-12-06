Путин: Россия инвестировала в экономику Белоруссии более 4 млрд долларов

Россия инвестировала в экономику Белоруссии более 4 миллиардов долларов. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, страны ведут курс на единое стратегическое сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время своего выступления президент РФ также отметил, что Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности. На сегодняшний день активно развивается сотрудничество в области здравоохранения, включая новые медицинские технологии.

По словам президента, с начала года по сентябрь товарооборот между странами превысил 37 миллиардов долларов. Кроме того, Путин считает верным прогноз по товарообороту РФ и РБ в 60 миллиардов долларов в 2024 году.

Ранее «Фонтанка» показывала, как президента РФ, прибывшего в Минск на заседание, посвященное 25-летию Договора о создании Союзного государства, встретили с хлебом и солью.