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Город Стала известна дата открытия горки на Дворцовой площади

Стала известна дата открытия горки на Дворцовой площади

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6 комментариев

В Петербурге завершили монтаж Рождественской горки на Дворцовой площади. Аттракцион в центре города откроют 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 декабря.

По информации комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, специалисты уже завершили установку металлического каркаса, уложили доски и покрытие для спуска. В настоящее время проверяют техническое соответствие аттракциона, а на следующей неделе горка будет полностью оформлена новогодними украшениями.

Зимний аттракцион спроектирован с соблюдением всех норм безопасности. Его высота составляет 8 метров, а протяженность трассы — 65 метров. Благодаря особому покрытию, катание с горки возможно даже при плюсовой температуре.

«В этом году горку будет обслуживать около 20 человек и следить за порядком и безопасностью. Перед спуском посетителей обязательно проинструктируют о правилах безопасности. А внизу горки сотрудники встретят катающихся и при необходимости остановят „ватрушку“. После спуска тюбинги с помощью специальных механизмов поднимут на верхнюю площадку», — говорится в сообщении.

Скатиться по Рождественской горке смогут как дети, так и взрослые. Но ребенок младше 8 лет сможет прокатиться только вместе со взрослым. Запуск горки запланирован на 14 декабря. Она будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:30 вплоть до 9 января 2025 года. Вход будет свободный, а тюбинги предоставят организаторы.

Кроме того, на Дворцовой площади разместят домики, где любой желающий сможет перекусить, а также купить памятные подарки.

Накануне «Фонтанка» показывала, как выглядит Рождественская горка на Дворцовой площади. Стройка аттракциона началась в конце ноября.

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Комментарии
6
Гость
1 час
на следующей неделИ....
Су Люк Ын
37 минут
каков же Позор! спочала Кудыкина горка, а следом что! потемкина Деревня!
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