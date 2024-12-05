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Город Новогодние праздники уже близко. На Дворцовой готовят рождественскую горку

Новогодние праздники уже близко. На Дворцовой готовят рождественскую горку

1 662
3 комментария

На Дворцовой площади продолжается сборка рождественской горки для катания. Подготовка к новогодним праздникам в центре города попала в объектив «Фонтанки» 5 декабря.

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Стройка огромной горки началась в конце ноября. Какое-то время огороженная площадка стояла без особых изменений, но за последние два дня приобрела более праздничный вид.

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Сейчас на главной площади города рождественская горка, по всей видимости, находится на финальной стадии подготовки — все основные элементы конструкции установлены. Кроме того, горку уже начали оформлять в новогоднем стиле — вдоль конструкции повесили звезды разной величины.

Напомним, в прошлом году горку для катания высотой 8 метров начали строить на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом 13 ноября. Заказчиком и исполнителем работ выступал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Работать для посетителей аттракцион будет с 9 декабря по 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади.

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Комментарии
3
266229582
36 минут
Чё толку, если там опять поставят забор, металлоискатели и ментов? Никакой атмосферы праздника нет и в помине.
Яковсведром
12 минут
Стремная какая -то для центральной площади города.
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