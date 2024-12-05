Новогодние праздники уже близко. На Дворцовой готовят рождественскую горку

На Дворцовой площади продолжается сборка рождественской горки для катания. Подготовка к новогодним праздникам в центре города попала в объектив «Фонтанки» 5 декабря.
Стройка огромной горки началась в конце ноября. Какое-то время огороженная площадка стояла без особых изменений, но за последние два дня приобрела более праздничный вид.
Сейчас на главной площади города рождественская горка, по всей видимости, находится на финальной стадии подготовки — все основные элементы конструкции установлены. Кроме того, горку уже начали оформлять в новогоднем стиле — вдоль конструкции повесили звезды разной величины.
Напомним, в прошлом году горку для катания высотой 8 метров начали строить на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом 13 ноября. Заказчиком и исполнителем работ выступал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Работать для посетителей аттракцион будет с 9 декабря по 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади.
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