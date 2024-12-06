Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

облачно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 770мм 79%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «И чтоб береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

«И чтоб береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

2 582
32 комментария
Источник:

В середине ноября Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». Кроме лекций и документальных зарисовок об истории уголовного розыска, здесь опубликованы песни, тексты которых написал глава Следственного комитета России. Для сервиса, пережившего в России нешуточное замедление, это, безусловно, добрый знак. То же можно сказать и о песнях на слова Бастрыкина — они о добром и вечном.

О том, что Александр Бастрыкин — автор не только стихов, но и песен, известно давно. Весной 2023 года четыре композиции на слова Бастрыкина пользователи обнаружили на стриминговых сервисах недружественных США — Amazon Music и Tidal. Зарубежные ценители музыки получили доступ к лирическим трекам «Куда же девается нежность?», «Белые ночи…», «Завихрения» и «Зачем приходит март на нашу землю». Соавторами главы СК стали бард Николай Шершень, кавер-группа «Жара» и композитор Игорь Дзреев.

В композиции, которую исполняет Николай Шершень, лирический герой ищет ответы на мучающий его вопрос:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Куда же девается нежность?

И светлые платья в цвету?

И в чувствах святая неспешность

И звездный полет в высоту.

Где Алого паруса отблеск?

Где Грей и свиданья с Ассоль?

Где в детских мечтаниях проблеск?

Где добрый и мудрый Король?

Ответ — в возвращении к истокам:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Пусть юным Венера подскажет,

Да здравствует в чувствах прогресс!

Но время скорей возвращает

Эпоху прекрасных принцесс!

И пусть возрождается нежность,

Приходит ее ренессанс.

И с ней возвращается верность

и нежный старинный романс!..

Вальс на музыку композитора Игоря Дзреева вполне можно исполнять в школах во время последнего звонка:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

В марте рождаются первые звёзды,

Первые звуки весны…

В марте рождаются вешние грезы

Чувства безмерно нежны…

В марте уходят коварные зимы,

Сполохи дальних тревог …

В марте мы снова любовью хранимы,

Звонок любви родничок…

Песня «Завихрения» — это уже драма зрелого человека:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Я ищу тебя в образах многих,

Возрождаюсь, когда нахожу.

Если нет, — я в сражениях жестоких

В штыковые атаки хожу!…

Все движения, мысли, идеи

В завихрениях находят тебя!

Если нет, — мои мысли, как змеи,

Больно жалят, терзая меня!

От чего же находки зависят?..

Автор перебирает множество вариантов ответа, ни один из которых его не удовлетворяет:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

От парадов планетной системы?

От парящих вдали журавлей?

От того, что замучили мэмы?

От безумия белых ночей?..

Но лирический герой не теряется в тенетах своих сомнений и метаний. Напротив, выход есть, и он — в единении с любимой:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Это высший момент оптимизма!

Вера в счастье грядущих эпох!

Это миг понимания Смысла,

Что спасут не стенания и вздох!…

Это вера, что в цвет Мироздания

Попадёт и твой алый Цветок,

И в потоке Любви и Создания

Я увижу его Лепесток!..

Этот и следующий тексты можно найти в Интернете под псевдонимом Витольд Вышнеградский. Песня предназначена для исполнения под семиструнную гитару.

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Белые ночи проходят так быстро,

Сердце тревожит их бег.

Словно их гонит мечта роялиста

Таинства спрятать навек…

В этом тексте уже чувствуется переход от романтической лирики к теме патриотизма:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Чтобы в походах морские пучины

Не поглотили мечты,

Будем всесильны — ведь мы же мужчины!

Будем с штормами на «ты»!

8 мая 2023 года клип на песню «А зори здесь тихие были» опубликовал официальный телеграм-канал «Информационный центр СК России».

На сегодняшний день там можно найти в общей сложности десять оригинальных песен на слова Бастрыкина.

В их числе патриотические композиции «Морская, Балтийская!», «Ленинградские женщины», «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!», опубликованная 23 февраля 2024 года песня «Мы победим! Мы выстоим! Мы сможем!», «Ветераны! Не уходите!», «Открою окна Балтике навстречу!», городская лирика «Я скучаю по городу!» и лирика любовная — «Я пишу, а ты опять молчишь».

Песня «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!» — одна из двух, опубликованных на данный момент в YouTube-канале автора. Вначале автор благодарит город за его подвиг, а потом обращается к своим коллегам:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Поживем ещё, братцы! На Невском просторе!

И подарим мальчишкам УГРО наш совет -

Надо жить на включённом до боли моторе!

И готовым за дело держать свой ответ -

Что прожили вы жизнь, как и все ленинградцы,

Жили честно, трудились во имя ДОБРА!

Пусть же те, кто теперь будет следом, как братцы!

Помнит наше всегда — ПОБЕДИМ, ОПЕРА!

Венчает коллекцию песен композиция «Ленинградский уголовный розыск», которую вполне можно отнести к жанру «гимн профессии».

Названия песен, в которых часто используется восклицательный знак, полностью отражают их настроение. Музыку на такие слова следует слушать стоя:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Опять Октябрь! Мы снова вместе!

Пришла желанная пора!

Пусть не цветут здесь эдельвейсы

Но нас — немало! Мы — гора!

Мы ленинградцы! Офицеры!

И черт нам здесь — не сват, не брат!

Ведь мы с тобой милиционеры

И если что — мы на захват!

Надо отметить, что в исходном тексте был еще один куплет — про ковид. Но его сократили, видимо, за потерей актуальности:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Нас пандемия не задушит,

Коронавирус — не убьёт!

Короны тень нас не заглушит

И флаг Победы не сорвёт!

Как и в других текстах автора, здесь есть оптимистическая — и не лишенная самоиронии — точка выхода:

И сколько даст нам всем судьбина -

Одна судьба у всех у нас:

Поставить дом, «построить» сына

И чтоб — береза после нас!..

Слушала песни на слова главы СК РФ Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
AndrewBarsik
1 час
Лучше бы написал песню о том, что заявления граждан в Следственный комитет России о тяжких и особо тяжких преступлениях не регистрируются и не рассматриваются. А злодеи, коррупционеры и убийцы остаются безнаказанными, пока Бастрыкин пишет песни.
280730492
36 минут
и что бы власть ни обещала она любого в ...от ...ала и кто к кормушке всего ближе тот крокодилит тех кто ниже
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00