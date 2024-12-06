Департамент Минэкономразвития: недружественные страны специально затягивают процесс выдачи шенгена россиянам

Сложности с выдачей шенгенских виз недружественными странами вызваны намеренно, это исключительно «политическая история». Такое заявление сделал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС 6 декабря.
С его слов, недружественные страны «специально затягивают» и усложняют процесс получения визы, при этом доля отказов россиянам остается на прежнем уровне. Часто бывает так, что визу выдают в день вылета, что ставит путешествие под сомнение.
«Бывает так, что визу в итоге выдают, но в день вылета, и человек не успевает на рейс, поэтому поездка срывается», — уточнил Кондратьев.
Ранее «Фонтанка» писала, какие страны выдают визы россиянам, что нужно для того, чтобы получить одобрение, и на какой срок есть шанс оформить шенген. Важно также позаботиться о том, чтобы было чем расплачиваться за границей, ведь карты российских банков там больше не принимают.
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