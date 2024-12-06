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Власть В Кремле заявили, что ситуация в Курской области близка к развязке

В Кремле заявили, что ситуация в Курской области близка к развязке

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52 комментария

Ситуация в Курской области «близка к развязке», а время покажет, насколько. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, означает ли назначение врио губернатора региона Александра Хинштейна приближение развязки ситуации в этом регионе.

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько», — цитирует Пескова РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что ситуация будет нормализована, задачи в регионе необходимо решать уже сегодня.

Комментируя задачи, стоящие перед Александром Хинштейном на посту главы Курской области, Песков отметил, что его работой будет восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей граждан региона.

Президент России Владимир Путин назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Он был избран в сентябре 2024 года. На выборах он набрал 65,3% голосов.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в ночь на 6 августа. Жителям приграничных территорий пришлось покинуть дома и оставить имущество. Бои в регионе продолжаются до сих пор, об их ходе ежедневно сообщает Минобороны.

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Комментарии
55
ДЕД
1 час
«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько» Гениально!😄
Фокусник Данилин
10 минут
Первым делом он там ютуб отрубит ....
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