В Кремле заявили, что ситуация в Курской области близка к развязке

Ситуация в Курской области «близка к развязке», а время покажет, насколько. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, означает ли назначение врио губернатора региона Александра Хинштейна приближение развязки ситуации в этом регионе.