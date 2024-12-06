За обрезание младенцу в Шушарах хирург с 20-летним стажем поплатился карьерой и чистой биографией

Условный срок и временный запрет на хирургическую практику получил врач, согласившийся в домашних условиях оперировать младенца в Шушарах. После обрезания крайней плоти потребовалась ещё одна операция — уже в больнице.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 6 декабря, Пушкинский районный суд признал Джамшеджона Аминова виновным в оказании небезопасных услуг ребёнку младше 6 лет. Врач-хирург из Тосненской клинической больницы в марте прошлого года согласился за 8 тысяч рублей на дому провести обрезание мальчику, которому ещё не было и месяца. «Фонтанка» писала, что операцию проводили не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям.

По версии следствия, Аминов допустил дефекты, и у младенца началось послеоперационное кровотечение. Ребёнку потребовалась экстренная операция с выполнением пластики кожи. Вред сочли тяжким.

Аминова приговорили к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, ему на два года запрещено заниматься хирургией.

Судя по данным медицинских сайтов, Аминов учился в ВМА имени Кирова, его стаж — 20 лет.

О том, как в Петербурге делают обрезание на дому, «Фонтанка» рассказывала здесь.