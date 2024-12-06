«Степень потери слуха недостаточная». Петербургская пенсионерка нуждается в помощи

Источник: БФ «Долго и счастливо»







У 95-летней Нины Петровны к привычным заболеваниям добавилась прогрессирующая потеря слуха. Однако бесплатные слуховые аппараты ей не положены — степень потери слуха считается недостаточной. А купить самостоятельно приборы она не в состоянии.

Бондарева Нина Петровна, 95 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 120 200 руб.

Родилась Нина Петровна в деревне под Тулой. Когда началась война, девочке было двенадцать лет, тогда-то и начался её трудовой стаж.

«Всю войну мы были рабочей силой. Работали на лесозаготовках. Жили по много месяцев на улице, валили лес, спали на соломе», — вспоминает пенсионерка.

После окончания девятилетки девушка решила искать счастья в большом городе и уехала к крёстной в Ленинград. Три года подрабатывала то тут, то там, ждала прописку. А после её получения устроилась на Балтийский завод. Семь лет отработала станочницей в холодном цехе — надо было помогать родным, в деревне было совсем голодно. Потом до самой пенсии трудилась мастером по приёмке корабельного оборудования. Ни одного замечания, одни благодарности и награды за более чем сорок лет работы.

Нина Петровна давно на заслуженном отдыхе, получает приличную пенсию, но и расходы у неё немалые. Она оплачивает работу социального работника, помогающего с походами к врачам, покупкой лекарств, оформлением документов. Около пятнадцати тысяч ежемесячно оставляет в аптеке — болезней к девяноста пяти годам накопилось немало, а ведь есть ещё и коммунальные платежи, продукты, одежда.

Недавно к привычным уже заболеваниям добавилась прогрессирующая потеря слуха. Помочь могут качественные слуховые аппараты, но бесплатные приборы пенсионерке пока не положены, степень потери слуха считается недостаточной. Купить самостоятельно не получается, помочь некому, ни мужа, ни детей у Нины Петровны нет.

Оказавшись в безвыходной ситуации, Нина Петровна обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку петербуржцам старшего возраста. Фонд открыл сбор средств на покупку слуховых аппаратов.

«Пожилая женщина боится лишиться привычного круга общения. У неё сложились замечательные отношения с социальным работником, беседы за чаем составляют важную часть дня. Можно пообщаться по телефону со знакомыми и бывшими коллегами по работе, посмотреть любимые передачи или послушать музыку. Да и для похода к врачу слух просто необходим, далеко не каждый специалист готов повторять назначения по несколько раз», — говорят в фонде.

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Команда фонда вновь благодарит всех, в том числе читателей «Фонтанки», за поддержку пожилых горожан: