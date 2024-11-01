«Не быть запертой в четырёх стенах». Петербургской пенсионерке нужна помощь

Источник: БФ «Долго и счастливо»







Татьяна Ивановна более 40 лет проработала медсестрой и помогала людям. Теперь ей самой нужна помощь — у женщины тяжёлое заболевание суставов, любое движение даётся ей с большим трудом. Врач назначил препарат, который может снять болевой синдром и улучшить состояние. Но лекарство не входит в перечень льготных.

Татьяна Ивановна Максимова, 77 лет.

Требуются лекарственные препараты для лечения заболевания суставов.

Стоимость — 102 570 рублей.

Татьяна Ивановна родилась на советской военной базе Порккала-Удд (Финляндия), где служил её отец. Затем семья переехала в Ленинградскую область. Закончила медицинское училище, выучившись на медсестру. После замужества и рождения детей много лет проработала в детском саду, чтобы быть поближе к сыновьям. Потом перешла в поликлинику, на позицию хирургической медсестры. Трудовой стаж — более сорока лет.

Татьяна Ивановна уже давно на пенсии. Казалось бы, живи да радуйся, но подводит здоровье. Кроме тяжёлой астмы и множества возрастных заболеваний, женщина страдает от полиостеоартроза. Это хроническое заболевание сочленений опорно-двигательного аппарата, приводящее к деформации костной ткани или нарушению, постепенной потере суставной подвижности. У Татьяны Ивановны болезнь поразила крупные суставы — любое движение даётся ей с большим трудом, а боли не отпускают даже в состоянии покоя. Последние месяцы женщина передвигается только в пределах квартиры.

Лечащий врач порекомендовал курсовое лечение внутрисуставными инъекциями, которые снимают болевой синдром и улучшают подвижность суставов. Однако дорогостоящие препараты нельзя получить бесплатно — они не включены в перечень льготных лекарств. Купить необходимый препарат самостоятельно не получается — пенсия в 18 тысяч рублей полностью уходит на жизнь: оплату ЖКХ, продукты, базовые лекарства, которые нельзя получить по льготе. Дети помогают Татьяне Ивановне по мере сил. Буквально недавно они оплатили маме стоматологическое лечение, которое никак не удавалось завершить. Но найти средства на курс дорогостоящих инъекций они уже не в состоянии.

За помощью Татьяна Ивановна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым людям. Фонд открыл сбор средств.

«Татьяна Ивановна — человек очень общительный и активный. Она очень хочет вернуться к полноценной жизни со скандинавской ходьбой, прогулками с подругами, походами в театры и музеи, а не быть запертой в четырёх стенах», — говорят в фонде.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда вновь благодарит всех, в том числе читателей «Фонтанки», за поддержку петербуржцев старшего возраста: