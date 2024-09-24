Надежда только на неравнодушных людей. Пенсионерке из Петербурга нужна помощь в лечении

Врачи диагностировали у Ирины Викторовны остеопороз, осложнённый переломами. Отчасти это последствия работы — долгие годы женщина была экскурсоводом и часами водила туристов по городу. Все доступные способы лечения уже испробованы, но результата не дали. Медики рекомендуют дорогое лекарство, но на пенсию его не купить.

Родилась Ирина Викторовна в Свердловской области. После войны мама перебралась в эти места к родственникам мужа, потому что всю свою семью потеряла в блокаду. В Ленинград Ирина приехала, когда пришла пора получать высшее образование. Окончив университет, устроилась переводчиком в «Интурист». Работа была очень интересная, но и очень тяжёлая, особенно в высокий туристический сезон.

«Все экскурсии — пешеходные, по многу часов на ногах. Работали по 4−5 месяцев без выходных», — вспоминает женщина.



После закрытия «Интуриста» Ирина Викторовна преподавала английский язык в техникуме и школе, а выйдя на пенсию — на языковых курсах в Доме учёных.



«Я до сих пор, пару раз в неделю, веду там одну группу. Чисто номинально, в основном для того, чтобы заставить себя встать, выйти из дома, доехать, заняться делом, не дать себе скиснуть дома», — рассказывает Ирина Викторовна.



Из-за тяжёлого прогрессирующего остеопороза она очень боится упасть, у неё уже было несколько серьезных переломов, в том числе и позвоночника. Женщина прошла все возможные линии терапии, но положительного результата так и не добилась. Осталась последняя надежда — курсовое лечение препаратом, являющимся на данный момент наиболее эффективным средством в борьбе с остеопорозом.

