Надежда только на неравнодушных людей. Пенсионерке из Петербурга нужна помощь в лечении

Врачи диагностировали у Ирины Викторовны остеопороз, осложнённый переломами. Отчасти это последствия работы — долгие годы женщина была экскурсоводом и часами водила туристов по городу. Все доступные способы лечения уже испробованы, но результата не дали. Медики рекомендуют дорогое лекарство, но на пенсию его не купить.
Ирина Викторовна Челышева, 72 года.
Требуется лекарственный препарат для лечения тяжёлого остеопороза, осложненного переломами.
Стоимость 289 878 руб.
Родилась Ирина Викторовна в Свердловской области. После войны мама перебралась в эти места к родственникам мужа, потому что всю свою семью потеряла в блокаду. В Ленинград Ирина приехала, когда пришла пора получать высшее образование. Окончив университет, устроилась переводчиком в «Интурист». Работа была очень интересная, но и очень тяжёлая, особенно в высокий туристический сезон.
«Все экскурсии — пешеходные, по многу часов на ногах. Работали по
После закрытия «Интуриста» Ирина Викторовна преподавала английский язык в техникуме и школе, а выйдя на пенсию — на языковых курсах в Доме учёных.
«Я до сих пор, пару раз в неделю, веду там одну группу. Чисто номинально, в основном для того, чтобы заставить себя встать, выйти из дома, доехать, заняться делом, не дать себе скиснуть дома», — рассказывает Ирина Викторовна.
Из-за тяжёлого прогрессирующего остеопороза она очень боится упасть, у неё уже было несколько серьезных переломов, в том числе и позвоночника. Женщина прошла все возможные линии терапии, но положительного результата так и не добилась. Осталась последняя надежда — курсовое лечение препаратом, являющимся на данный момент наиболее эффективным средством в борьбе с остеопорозом.
Однако средств для покупки дорогостоящего препарата у Ирины Викторовны нет, она получает пенсию в размере
За поддержкой женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который открыл сбор средств.
«Ирина Викторовна очень надеется на нашу помощь. Давайте вместе подарим пенсионерке надежду на полноценную жизнь, в которой не будет боли, падений и страха переломов», — попросили в фонде.
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Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит всех, кто поддерживает подопечных фонда, людей старшего поколения. В том числе читателей «Фонтанки»:
«Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за участие и доброту. Благодаря вашей активной поддержке мы смогли передать Людмиле Викторовне Зиновьевой комплект современных слуховых аппаратов. Наша подопечная от всей души благодарит каждого, кто откликнулся на её просьбу и поддержал в трудную минуту. Вместе мы избавили пенсионерку от многих житейских сложностей. Большое спасибо за помощь, друзья!»