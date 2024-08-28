Постоянно находиться в звуковом вакууме нет сил. Петербургская пенсионерка просит о помощи

Фото: предоставлено БФ «Долго и счастливо» Поделиться Поделиться





У Людмилы Викторовны серьёзные проблемы со слухом: речь собеседника для неё — сплошной гул. Однако на бесплатные слуховые аппараты она не может претендовать, уровень тугоухости этого не позволяет. А купить оборудование за свой счёт пенсионерка не может себе позволить.



Людмила Викторовна Зиновьева, 85 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость: 120 200 руб.

Родилась Людмила Викторовна в Ленинграде накануне войны. Из блокадного города мама с полуторагодовалой дочкой эвакуировалась в Новосибирскую область, откуда вернулись после Победы. Людмила закончила школу, потом педучилище и по распределению оказалась в Новгородской области — учителем начальных классов в школе при леспромхозе.



Вернувшись в Ленинград, устроилась в школу, отработала три года учительницей начальных классов, а потом решила кардинально изменить свою жизнь. И все последующие годы до самой пенсии отдала авиаприборостроительному заводу «Пирометр», начав с кладовщицы, закончив мастером цеха.



Четыре года назад женщина овдовела и сейчас живёт вдвоём с сыном. Так получилось, что у мужчины серьёзные финансовые проблемы, он проходит процедуру банкротства, поэтому все счета Людмила Викторовна оплачивает со своей пенсии. Она хоть и приличная, но к концу месяца, после оплаты коммуналки, покупки еды и лекарств остаются сущие копейки. Пенсионерка научилась справляться с текущими тратами, а вот необходимость приобретения слуховых аппаратов выбила пожилую женщину из колеи.



Несмотря на ощутимое падение слуха, бесплатные аппараты ей пока не положены. Но и постоянно находиться в звуковом вакууме Людмила Викторовна тоже не может. В разговоре она почти не разбирает слов, всё сливается в гул, а постоянные переспрашивания угнетают и её, и собеседника. Она давно не включает телевизор, чтобы не раздражать соседей — довольствуется просмотром интернет-ресурсов, благо умеет хорошо пользоваться современной техникой. Старается выбирать видео с субтитрами.



Устав от всех этих сложностей и поняв, что в одиночку ей не справиться, Людмила Викторовна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо» с просьбой помочь со слуховыми аппаратами. Фонд открыл сбор средств.

«Выполнить просьбу пенсионерки в наших силах, друзья. Давайте поможем ей вместе», — попросили в фонде.



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