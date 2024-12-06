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Политика «Вот когда, как вы думаете, он это должен был успеть?» Песков рассказал, посмотрел ли Путин интервью Лаврова Карлсону

«Вот когда, как вы думаете, он это должен был успеть?» Песков рассказал, посмотрел ли Путин интервью Лаврова Карлсону

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13 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, успели ли Владимир Путин посмотреть интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Слова представителя Кремля приводит ТАСС 6 декабря.

«Вот когда, как вы думаете, он это должен был успеть? Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на 6 утра?» — ответил Песков. Он добавил, что глава государства вряд ли мог ознакомиться с роликом заранее.

Напомним, в ночь на 6 декабря вышло интервью Лаврова Карлсону. В нем глава российского МИД озвучил условия для прекращения конфликта на Украине и затронул другие темы. «Фонтанка» собрала основные тезисы.

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Комментарии
13
ДЕД
31 минута
Ой... А разве Светочь ночами не трудиться? Надежа в окружении преданных единомышленников ведь ночами не спит, все думу думает, как народцу жисть облехчить... Могучая армия и флот неустанно на страже мирного неба и границ... Рабочие и крестьяне плодотворно трудятся в процветающей экономике страны... Вот как надо господин песков!
264044681
36 минут
Действительно - когда? Старенький уже, спит, небось, часов по 12 минимум
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