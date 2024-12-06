«Вот когда, как вы думаете, он это должен был успеть?» Песков рассказал, посмотрел ли Путин интервью Лаврова Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, успели ли Владимир Путин посмотреть интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Слова представителя Кремля приводит ТАСС 6 декабря.

«Вот когда, как вы думаете, он это должен был успеть? Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на 6 утра?» — ответил Песков. Он добавил, что глава государства вряд ли мог ознакомиться с роликом заранее.

Напомним, в ночь на 6 декабря вышло интервью Лаврова Карлсону. В нем глава российского МИД озвучил условия для прекращения конфликта на Украине и затронул другие темы. «Фонтанка» собрала основные тезисы.