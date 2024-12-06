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Спорт «С бодуна, что ли?» Аршавин рассказал, зачем ему впервые за много лет написала Барановская

«С бодуна, что ли?» Аршавин рассказал, зачем ему впервые за много лет написала Барановская

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин заявил, что недавно с ним впервые за много лет связалась его бывшая гражданская жена Юлия Барановская. В шоу «Карты, деньги, два мяча» на Rutube он рассказал, что мать его троих детей решила вернуть ему вещи, которые хранила 12 лет.

«В воскресенье эсэмэска: „Хочу тебе вернуть твои вещи“. То есть она 12 лет их хранила. Воскресенье. Утро. Чего? С бодуна, что ли? Думаю, ничего себе, какая добрая, хорошая… С дочкой встречаемся, спрашиваю, что с мамой произошло, она совсем ку-ку, поехала? Она: „Да нет, нас просто затопило, там были твои вещи, поэтому решили вернуть!“» — говорит Аршавин.

У Юлии Барановской — трое детей от Аршавина. Младший из них, Арсений, пошел по стопам отца и занялся футболом, однако мама, живя в Москве, отдала сына в спартаковскую академию. Андрей Аршавин считает, что таким образом Барановская решила насолить ему. Однако по словам экс-супруги, это получилось случайно.

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