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    «Играя за «Спартак», странно болеть за другую команду». Барановская ответила Аршавину на претензию в «промытых мозгах»

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    Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на заявление своего бывшего мужа Андрея Аршавина о том, что его сыну «промыли мозги» в академии футбольного клуба «Спартак».

    «Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно, занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду», — написала Барановская в своем телеграм-канале.

    Телеведущая добавила, что выбор детей нужно принимать и поддерживать их, даже если родителям он не нравится.

    «Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», — заметила Барановская.

    Ранее бывший футболист «Зенита», сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что хочет, чтобы его сын занимался в академии «Зенита», но «к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

    Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от Аршавина. Младший из них, Арсений, пошел по стопам отца и занялся футболом, однако мама, живя в Москве, отдала сына в спартаковскую академию. Андрей Аршавин считает, что таким образом Барановская решила насолить ему. Однако по словам экс-супруги, это получилось случайно.

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    Комментарии 1

    Kostyn24 Окт 2022 в 17:18
    Аршавин маменькин сынок, там мама всем рулила и пока она рулила все у Андрюши было хорошо, без шуток, реально хорошо. Но потом Андрюша решил, что они "сами с усами" и после этого все пошло не так.
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