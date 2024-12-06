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Город На Дворцовой прошла репетиция мультимедийного шоу «Страна СВЕТА»

На Дворцовой прошла репетиция мультимедийного шоу «Страна СВЕТА»

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В ночь с 6 декабря на 7 декабря на Дворцовой площади провели репетицию мультимедийного светового шоу «Страна СВЕТА» — обратила внимание «Фонтанка».

Источник:

Пустую площадь озарили картины и узоры со спецэффектами. Само 3D-мэппинг-представление пройдет 7–8 декабря.

Источник:

Вечером 7 декабря, с 20:00, на Дворцовой будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» (6+).

Источник:

Видеопредставление расскажет об основных этапах жизни и творчества поэта.

Источник:

Можно будет увидеть и привычные спецэффекты 3D-мэппинга — «Рассыпание», «Галактика», «Искажение пространства», «Растворение», «Волна», «Отражение в воде», «Прозрачная стена», «Спираль», «Отъезжающая стена».

Источник:

Все желающие смогут увидеть и работы 10 команд видеохудожников из Карелии, Бурятии, Башкортостана, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Кировской областей, Калуги и Екатеринбурга.

Источник:

Вход свободный.

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Страна СВЕТА Репетиция Дворцовая плошадь
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