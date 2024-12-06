На Дворцовой прошла репетиция мультимедийного шоу «Страна СВЕТА»

В ночь с 6 декабря на 7 декабря на Дворцовой площади провели репетицию мультимедийного светового шоу «Страна СВЕТА» — обратила внимание «Фонтанка».

Источник: Сергей Елгазин







Пустую площадь озарили картины и узоры со спецэффектами. Само 3D-мэппинг-представление пройдет 7–8 декабря.

Источник: Сергей Елгазин







Вечером 7 декабря, с 20:00, на Дворцовой будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» (6+).

Источник: Сергей Елгазин







Видеопредставление расскажет об основных этапах жизни и творчества поэта.

Источник: Сергей Елгазин







Можно будет увидеть и привычные спецэффекты 3D-мэппинга — «Рассыпание», «Галактика», «Искажение пространства», «Растворение», «Волна», «Отражение в воде», «Прозрачная стена», «Спираль», «Отъезжающая стена».

Источник: Сергей Елгазин







Все желающие смогут увидеть и работы 10 команд видеохудожников из Карелии, Бурятии, Башкортостана, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Кировской областей, Калуги и Екатеринбурга.

Источник: Сергей Елгазин







Вход свободный.