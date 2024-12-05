«Будешь нюхать?» Как СКА дошутился в матче с «Динамо»

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Хоккейный клуб СКА проиграл в Петербурге московскому «Динамо» со счетом 2:4. Отдел спорта «Фонтанки» — о странных экспериментах с комиком на интервью и ошибках армейской команды.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ вечером 5 декабря в Петербурге встречались соседи по турнирной таблице — СКА и «Динамо». В качестве корреспондента на флеш-интервью на игре работал известный комик Илья Соболев. Перед встречей у него получился настоящий тарантиновский диалог с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

— Что за игра? — спросил Соболев.

— Самая принципиальная игра на сегодня, — ответил Ротенберг.

— Вы человек, который следит за стилем?

— 100 процентов.

— Какие любимые ваши джинсы?

— Джинсы? Синие.

— Какой модель?

— Модель Levi's.

— Клеш?

— 501-е Levi's. Классика.

— Вот если бы у вас была возможность оставить в мире джинсы только одной модели, какие бы вы оставили? Широкие.

— Широкие, типа бананы?

— Широкие джинсы, да. Мужские широкие джинсы.

— Предлагаю прямо сейчас заявить официально, что мы предлагаем все джинсы, которые у вас есть, выбросить и оставить только широкие джинсы…

— Потому что в хоккей играют настоящие мужчины.

СКА решил доказать это сразу на деле. Армейцы начали отлично и забили первый гол на 7-й минуте. Получился настоящий шедевр. Григорий Кузьмин забил после красивых передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова.

В перерыве слово снова взял Соболев, к которому подвели другого известного шутника из СКА — Евгения Кузнецова.

— 1:0 это типа хороший результат? — спросил комик.

— Обалденный, — ответил хоккеист.

— А почему ты вспотел?

— Я в бане был. Чуть побегал.

— Какой веник предпочитаешь?

— Двойной.

— Дуб или береза?

— Блин, здесь материться нельзя. Любой. Игра тяжелая, на самом деле, особо не до шуточек.

— Расскажи секрет, какие носки надеваешь под коньки?

— Шерстяные. Мама связала еще в детстве. Там холодно.

— У тебя нога не растет?

— К сожалению, больше ничего уже не растет. Только ногти.

— А расскажи, пожалуйста, из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пользуешься?

— У меня вот тут (показывает на воротник — ред.) ментоловая штучка есть. Будешь нюхать?

— О, офигенно! А я думал, это сопли.

— Нет, нет, это ментоловая штучка. Нюхаешь https://www.fontanka.ru/2019/08/23/073/ и бежишь. Это как звёздочка.

Однако дальше СКА точно было не до шуток. Второй период петербургский клуб полностью провалил из-за индивидуальных ошибок. Сначала забил Егор Римашевский после гениального паса Никиты Гусева. Что в этой ситуации делал защитник СКА Тони Дианджело, непонятно.

Потом москвичей вывел вперед Артем Михеев. И снова на пути у решающего паса оказался Дианджело, который просто пропустил ее мимо себя.

На старте третьего периода Дианджело чуть реабилитировался, отдав в большинстве голевую передачу на Арсения Грицюка. 11 матчей не забивал Арсений, а тут помог своей команде сравнять. Но потом нападающий «Динамо» Максим Джиошвили оказался перед воротами один на один с Кузнецовым, обыграл его, развернувшись на 360 градусов, и точным броском снова вывел свою команду вперед. Как рассказал после игры главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, это была «вертушка Мальцева».

Больше СКА уже ничего не смог сделать. Замена голкипера на шестого полевого игрока обернулась четвертой пропущенной шайбой в пустые ворота. Зато за несколько секунд до финальной сирены армейцы устроили драку. Ну хоть так порадовали тех, кто еще не успел уйти. Итог — поражение со счетом 2:4.

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг очень серьезно объяснил, что игрокам СКА надо меньше болтать и больше концентрироваться на игре.

«Подвела нас дисциплина. Там нам должны были еще больше удалений давать. Я не буду называть фамилии, но сегодня была не командная игра. Были моменты, когда наши хоккеисты прямо во время игры разговаривали с лавкой „Динамо“. Закрой рот и играй. Даже во дворе, когда играешь в хоккей, нельзя терять концентрацию. Там все что угодно может быть. Можешь травму получить. Мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок. Три индивидуальные ошибки. Мы их разберем и этих ошибок у нас больше не будет. Я вам это гарантирую. Это неправильно, это несправедливо, это нечестно по отношению в команде. Важно всегда ставить команду на первое место. Потом уже все остальное», — заявил Роман Ротенберг.

В таблице Западной конференции СКА занимает четвертое место, отставая теперь от московского «Динамо» на три очка. Следующая игра против «Барыса» пройдет 8 декабря в Петербурге.