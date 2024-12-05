Эксперты: лимиты по семейной ипотеке стоит установить на срок более одного года

Чтобы лимиты по «семейной ипотеке» не исчерпались раньше времени из-за ажиотажного спроса, а цены резко не подскакивали, стоит установить по ней бюджетные лимиты на более долгий срок — например, два-три года вместо одного. Такое мнение озвучил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Он напомнил, что в 2024 году лимитов не хватило из-за слишком высокой популярности «семейной ипотеки» и неясности по ее срокам действия. По словам эксперта, на фоне отмены льготной ипотеки по всей стране и IT-ипотеки для Москвы и Санкт-Петербурга, доля семейной ипотеки подскочила с 50% до 80%. Понимание примерных лимитов на два-три года вперед успокоило бы покупателей, и они не старались бы успеть в последний вагон.

Также Рустем Азизов напомнил, что по «семейной ипотеке» нередко покупают инвестиционные студии или компактные однушки, которые едва ли подойдут в качестве жилья даже для семьи из трех человек. Так что в рамках «семейной ипотеки» стоило бы обсудить минимальную площадь или комнатность доступных к покупке квартир, чтобы жилищные условия семей действительно становились лучше.