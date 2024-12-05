Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

ю-в.

 775мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
"ЛСР" закончили намыв
Копим на будущее
«Кресты» пошли на продажу
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Промышленный Петербург
Кто убил Талькова
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство Эксперты: лимиты по семейной ипотеке стоит установить на срок более одного года

Эксперты: лимиты по семейной ипотеке стоит установить на срок более одного года

201
Написать комментарий

Чтобы лимиты по «семейной ипотеке» не исчерпались раньше времени из-за ажиотажного спроса, а цены резко не подскакивали, стоит установить по ней бюджетные лимиты на более долгий срок — например, два-три года вместо одного. Такое мнение озвучил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Он напомнил, что в 2024 году лимитов не хватило из-за слишком высокой популярности «семейной ипотеки» и неясности по ее срокам действия. По словам эксперта, на фоне отмены льготной ипотеки по всей стране и IT-ипотеки для Москвы и Санкт-Петербурга, доля семейной ипотеки подскочила с 50% до 80%. Понимание примерных лимитов на два-три года вперед успокоило бы покупателей, и они не старались бы успеть в последний вагон.

Также Рустем Азизов напомнил, что по «семейной ипотеке» нередко покупают инвестиционные студии или компактные однушки, которые едва ли подойдут в качестве жилья даже для семьи из трех человек. Так что в рамках «семейной ипотеки» стоило бы обсудить минимальную площадь или комнатность доступных к покупке квартир, чтобы жилищные условия семей действительно становились лучше.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал честно информировать граждан об условиях льготной ипотеки и лимитах по ней, чтобы сделать инструмент более понятным для людей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Новости компаний
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55