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Город Туризм В Петербурге закрыли польское консульство. Какие еще «окна в Европу» продолжают работу?

В Петербурге закрыли польское консульство. Какие еще «окна в Европу» продолжают работу?

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Россия в ответ на решение польских властей о закрытии Генконсульства РФ в Познани отозвала согласие на работу консульства Польши в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в четверг, 5 декабря.

«Фонтанка» посмотрела, какие европейские страны продолжают работу своих консульств в городе.

Прежде всего упомянем консульство Республики Беларусь. Оно продолжает функционировать на улице Бонч-Бруевича, 3а. Дипломаты принимают и выдают документы, а оплату консульских услуг принимают наличными в евро и российских рублях.

Генконсульство Болгарии в Саперном переулке, 11, также работает. Дипломаты предоставляют консульские услуги, поддерживают болгарскую общину.

Генконсульство Венгрии на улица Марата, 15, тоже продолжает работу. Как указано на сайте, подать документы на краткосрочные шенгенские визы в Венгрию можно в визовом центре на Стремянной, 21/5.

На Фурштатской, 39, работает генконсульство Германии. На сайте просят: при посещении консульства «не брать с собой мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, фотоаппараты, записывающие устройства, чемоданы, оружие, колюще-режущие предметы, а также любые жидкости»

На проспекте Чернышевского, 17, работает генконсульство Греции. Среди популярных услуг указано: получение гражданства, консульский сбор, процедура выдачи паспортов и общая информация по вопросам военной службы.

Почётное консульство Ирландии находится на Кузнецовской улице, 30а. Подробностей о работе на сайте не уточняется. Интересующихся просят звонить по телефону +7 921 936 5198, чтобы «узнать текущие часы работы и другие детали».

На 5-й линии Васильевского острова, в доме 70, работает почётное консульство Республики Исландия. На сайте тоже — без подробностей. Телефон +7 812 328 7024.

Генеральное консульство Испании работает на Фурштатской, 9. По всем вопросам, касающимся виз, просят писать на почту.

Генеральное консульство Италии находится на Театральной площади, 10. Посетителей принимают по предварительной записи. Записаться для получения визы напрямую в консульство могут только родственники граждан ЕС, заявители для «работы по найму», заявители для усыновления и заявители для воссоединения семьи.

Консульство Норвегии продолжает работу на Лиговском проспекте, 13–15. Все личные визиты в офис осуществляются исключительно по записи.

Генконсульство Румынии работает на Гороховой, 4. Среди консульских услуг указаны получение визы для въезда в Румынию и различная помощь с документами для румынских граждан. Все по предварительной записи.

Консульство Словении продолжает свою работу на 7-й Красноармейской улице, 25/14.

Также работает генконсульство Франции на Невском проспекте, 12, и генконсульство Швейцарии — на проспекте Чернышевского, 17.

В процессе изучения сайтов генконсульств европейских стран в Санкт-Петербурге выяснилось, что консульство Словакии планирует прекратить свою деятельность в городе к 31 декабря нынешнего года.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
1 час
Петя прорубил, Вовочка заколотил.
родя звонарев
24 минуты
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