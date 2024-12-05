Макрон принял прошение премьера Франции об отставке

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 декабря принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного вотума недоверия от парламента страны. Об этом в четверг говорится в сообщении Елисейского дворца.
В коротком заявлении говорится, что премьер подал президенту прошение об отставке своего правительства сегодня, и Макрон его принял, и отмечается, что Барнье и другие члены кабинета министров продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства. Как сообщает Le Monde, Макрон уже ищет замену Мишелю Барнье, причем даже в нерабочее время.
По информации Reuters, Макрон в четверг встретился с союзниками и высокопоставленными политиками, стремясь быстро назначить нового премьер-министра. Среди возможных кандидатов упоминаются министр обороны Себастьян Лекорню, экс-министр юстиции Франсуа Байру или экс-премьер-министр Бернар Казнёв.
Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты оппозиционной левой коалиции «Новый народный фронт» и представители крайне правой партии «Национальное объединение». Причиной стало то, что Мишель Барнье одобрил бюджет на следующий год без согласования с парламентом.
Барнье проработал на своем посту всего 90 дней и стал самым недолговечным премьером Франции, помимо того что был самым пожилым.
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