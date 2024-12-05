Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

ю-в.

 775мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
«Кресты» пошли на продажу
Копим на будущее
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Промышленный Петербург
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Макрон принял прошение премьера Франции об отставке

Макрон принял прошение премьера Франции об отставке

1 059
7 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 декабря принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного вотума недоверия от парламента страны. Об этом в четверг говорится в сообщении Елисейского дворца.

В коротком заявлении говорится, что премьер подал президенту прошение об отставке своего правительства сегодня, и Макрон его принял, и отмечается, что Барнье и другие члены кабинета министров продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства. Как сообщает Le Monde, Макрон уже ищет замену Мишелю Барнье, причем даже в нерабочее время.

По информации Reuters, Макрон в четверг встретился с союзниками и высокопоставленными политиками, стремясь быстро назначить нового премьер-министра. Среди возможных кандидатов упоминаются министр обороны Себастьян Лекорню, экс-министр юстиции Франсуа Байру или экс-премьер-министр Бернар Казнёв.

Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты оппозиционной левой коалиции «Новый народный фронт» и представители крайне правой партии «Национальное объединение». Причиной стало то, что Мишель Барнье одобрил бюджет на следующий год без согласования с парламентом.

Барнье проработал на своем посту всего 90 дней и стал самым недолговечным премьером Франции, помимо того что был самым пожилым.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Эммануэль Макрон Мишель Барнье Премьер-министр Отставка Вотум недоверия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Единственный настоящий мужчина в правительстве России - Глава Совета по правам человека России Ева Меркачева. Меркачева отметила, что высказывания Кадырова вызывают у нее некоторое удивление, учитывая наличие проблем с нарушениями законодательства в республике. И посоветовала горному академику заняться вопросами, связанными с правозащитной ситуацией в республике, такими как дело о пропавшей Седе Сулеймановой, нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Ну и напомнила ему про необходимость соблюдения принципов правового государства и равенства перед законом для всех граждан. Молодец.
275640356
50 минут
А кто у них там внутреннюю политику и экономику определяет? Премьер или президент?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Новости компаний
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55