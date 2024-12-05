Макрон принял прошение премьера Франции об отставке

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 декабря принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного вотума недоверия от парламента страны. Об этом в четверг говорится в сообщении Елисейского дворца.

В коротком заявлении говорится, что премьер подал президенту прошение об отставке своего правительства сегодня, и Макрон его принял, и отмечается, что Барнье и другие члены кабинета министров продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства. Как сообщает Le Monde, Макрон уже ищет замену Мишелю Барнье, причем даже в нерабочее время.