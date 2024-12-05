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Происшествия В Петербурге экс-милиционер, трогавший подростков в метро, получил 16 лет строгого режима

В Петербурге экс-милиционер, трогавший подростков в метро, получил 16 лет строгого режима

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19 комментариев

Петербургский горсуд огласил приговор в отношении бывшего милиционера Дениса Грибкова, он признан виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Фигурант получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ситуацию усугубил тот факт, что Грибков уже сидел за подобное, но зона его не исправила.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 декабря, процесс проходил в закрытом режиме. Грибков вину так и не признал. В прениях прокурор запрашивал 19 лет в ИК строгого режима, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, на срок 13 лет. Защита просила его оправдать.

Суд дал Грибкову 16 лет и еще на 10 лет запретил ему работать с детьми. В пользу несовершеннолетних потерпевших он должен будет выплатить компенсацию в размере 300 и 350 тысяч рублей.

Денис Грибков был задержан после того, как в октябре 2023 года два дня подряд трогал подростков за интимные места в вагоне метро. В 2009 году его ловили за то же самое.

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Комментарии
20
280896530
48 минут
А если бы не приставка "экс"? В тюрьму уехали бы сами подростки?
kachumnoy
42 минуты
16 лет что трогал, как за убийство!
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