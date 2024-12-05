«С обвинением я не согласен. Это абсурд». Подполковника Колесникова оставили под стражей

Адвокат просил изменить постановление суда первой инстанции и отправить Колесникова под домашний арест. Защита настаивала на том, что обвинение строится на показаниях свидетелей, которые ранее неоднократно попадались на лжи. «С обвинением я не согласен. Это абсурд», — заключил сам фигурант. Он также добавил, что не собирается скрываться от следствия, а угрожать кому-то тем более.