«С обвинением я не согласен. Это абсурд». Подполковника Колесникова оставили под стражей

Защита бывшего начальника угрозыска ГУ МВД подполковника Олега Колесникова попыталась обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционную жалобу 5 декабря рассмотрел горсуд.
Адвокат просил изменить постановление суда первой инстанции и отправить Колесникова под домашний арест. Защита настаивала на том, что обвинение строится на показаниях свидетелей, которые ранее неоднократно попадались на лжи. «С обвинением я не согласен. Это абсурд», — заключил сам фигурант. Он также добавил, что не собирается скрываться от следствия, а угрожать кому-то тем более.
В ожидании решения суда, адвокат спросил Колесникова, нужно ли ему что-то.
«Все будет хорошо. Ничего не надо. Спасибо», — цитирует бывшего начальника петербургского уголовного розыска объединенная пресс-служба городских судов.
Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.
«Фонтанка» писала, что вменяют Олегу Колесникову, и как на избрании меры пресечения бывшие коллеги его встречали аплодисментами. Экс-начальника угрозыска задержали оперативники ФСБ, которые курируют правоохранительные органы. Колесникова обвинили в превышении должностных полномочий в деле об убийстве ректора Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.
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