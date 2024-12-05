«Кресты» выставили на торги за миллиард рублей

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО-1 «Кресты» в Петербурге. Начальная цена лота составила 1,052 млрд рублей, сообщили 4 декабря «Фонтанке» в пресс-службе госкорпорации.

В состав лота вошли участки суммарно на 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия. Покупателю предстоит в соответствии с законом об охране памятников отреставрировать и приспособить их для современного использования. После этого на территории между улицей Комсомола и Арсенальной набережной «может расположиться многофункциональный центр», отмечают в ДОМ.РФ.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 17 февраля 2025 года. Сами торги назначены на 21 февраля. Период экспозиции намеренно увеличили почти до трех месяцев. «Это позволит принять участие в торгах на конкурентной основе максимальному количеству инвесторов», — отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Сохранение важных для Петербурга исторических объектов — одно из важных направлений совместной работы госкорпорации с городом, сказал вице-губернатор Николай Линченко, слова которого также приводятся в релизе.

«Важно наполнить депрессивную территорию новыми общественно значимыми функциями, сделать востребованными объекты, вдохнуть в них новую жизнь, с огромным уважением относясь к культурному наследию и предметам охраны. Это позволит как приобщиться к исторической памяти, так и ощутить устремлённость Санкт-Петербурга в будущее», — прокомментировал вице-губернатор.

Договор предусматривает, что новый собственник будет обязан содержать и использовать памятник в установленном законом порядке. «Это место требует бережного подхода: новый владелец должен не только сохранить историческую память, но и найти функцию, которая даст ему новый импульс развития. Для этого необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, определить предмет охраны и рамки допустимых изменений», — напомнил председатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

Как уже писала «Фонтанка», заказывать и проводить экспертизу, которая определит предмет охраны, предстоит инвестору.