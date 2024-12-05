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Город «Кресты» выставили на торги за миллиард рублей

«Кресты» выставили на торги за миллиард рублей

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19 комментариев

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО-1 «Кресты» в Петербурге. Начальная цена лота составила 1,052 млрд рублей, сообщили 4 декабря «Фонтанке» в пресс-службе госкорпорации.

В состав лота вошли участки суммарно на 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия. Покупателю предстоит в соответствии с законом об охране памятников отреставрировать и приспособить их для современного использования. После этого на территории между улицей Комсомола и Арсенальной набережной «может расположиться многофункциональный центр», отмечают в ДОМ.РФ.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 17 февраля 2025 года. Сами торги назначены на 21 февраля. Период экспозиции намеренно увеличили почти до трех месяцев. «Это позволит принять участие в торгах на конкурентной основе максимальному количеству инвесторов», — отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Сохранение важных для Петербурга исторических объектов — одно из важных направлений совместной работы госкорпорации с городом, сказал вице-губернатор Николай Линченко, слова которого также приводятся в релизе.

«Важно наполнить депрессивную территорию новыми общественно значимыми функциями, сделать востребованными объекты, вдохнуть в них новую жизнь, с огромным уважением относясь к культурному наследию и предметам охраны. Это позволит как приобщиться к исторической памяти, так и ощутить устремлённость Санкт-Петербурга в будущее», — прокомментировал вице-губернатор.

Договор предусматривает, что новый собственник будет обязан содержать и использовать памятник в установленном законом порядке. «Это место требует бережного подхода: новый владелец должен не только сохранить историческую память, но и найти функцию, которая даст ему новый импульс развития. Для этого необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, определить предмет охраны и рамки допустимых изменений», — напомнил председатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

Как уже писала «Фонтанка», заказывать и проводить экспертизу, которая определит предмет охраны, предстоит инвестору.

Комплекс зданий СИЗО-1 «Кресты» построен в 1884–1892 годах по проекту архитектора Антония Томишко. В двух крестообразных корпусах было обустроено 999 камер одиночного содержания. В состав комплекса входят больница, кухня, ледник, котельная, прачечная, другие вспомогательные здания. В разные годы здесь отбывали заключение в том числе известные политики, писатели и поэты, военачальники, актёры — такие как Лев и Николай Гумилёвы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жжёнов, Иосиф Бродский.

В 2006 году было принято решение о переносе СИЗО. В конце 2017 года заключённых перевели в «Кресты-2» (Колпино).

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Комментарии
19
Мадам Жо
51 минута
предлагаю туда СПЧ (совет по правам человека) вместе с Федотовым и генеральшей Москальковой. чтобы не задывали, что такое "права человека"
282548571
52 минуты
Сомневаюсь, что кто либо решиться на эту покупку. Если данное здание сносить нельзя, то грош ему цена.
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