Министр просвещения предложил единую образовательную программу для детских садов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах. Об этом он заявил в ходе VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, трансляцию которого вела пресс-служба ведомства.

Кравцов напомнил, что подобные программы уже введены в школах, а кроме того, разрабатываются новые единые учебники по всем предметам.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не будет разрабатывать методических материалов для учеников и их родителей о квадробинге.