Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

вос.

 777мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Общество Министр просвещения предложил единую образовательную программу для детских садов

Министр просвещения предложил единую образовательную программу для детских садов

1 076
5 комментариев

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах. Об этом он заявил в ходе VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, трансляцию которого вела пресс-служба ведомства.

Кравцов напомнил, что подобные программы уже введены в школах, а кроме того, разрабатываются новые единые учебники по всем предметам.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не будет разрабатывать методических материалов для учеников и их родителей о квадробинге.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
ДЕД
1 час
Надо с роддома начинать! Появилось дите на свет - сразу ему методичку в ручки...
Slava_Rossii2
1 час
К единообразию лучше приучать с детства, чтоб потом детишкам в армии было проще.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25