Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Минпросвещения не будет разрабатывать методичек о квадробинге для школ

Минпросвещения не будет разрабатывать методичек о квадробинге для школ

742
7 комментариев

Министерство просвещения не видит необходимости в разработке школьных методичек для учеников и их родителей о квадробинге. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос от депутата Госдумы, пишет 28 ноября «Ъ».

В министерство обратилась заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. Она попросила Минпросвещения озвучить позицию на тему негативного влияния квадробинга, а также предоставить рекомендации по работе с детьми.

Позиция Минпросвещения в ответе такова: чем больше внимания к квадробингу, тем больший к нему интерес. Поэтому никаких методичек не будет.

Ранее за квадроберов заступился народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Зря. Как раз по способностям работка была бы. Раз спряжения в "разрабатывать методичек" не освоили.
Гость
42 минуты
Животным место в зоопарке тчк!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
ТОП 5
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40