Минпросвещения не будет разрабатывать методичек о квадробинге для школ

Министерство просвещения не видит необходимости в разработке школьных методичек для учеников и их родителей о квадробинге. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос от депутата Госдумы, пишет 28 ноября «Ъ».

В министерство обратилась заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. Она попросила Минпросвещения озвучить позицию на тему негативного влияния квадробинга, а также предоставить рекомендации по работе с детьми.

Позиция Минпросвещения в ответе такова: чем больше внимания к квадробингу, тем больший к нему интерес. Поэтому никаких методичек не будет.

Ранее за квадроберов заступился народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.