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Город В Петербурге официально зарегистрировали Северо-Западное казачье войско

В Петербурге официально зарегистрировали Северо-Западное казачье войско

1 988
47 комментариев

В Петербурге официально зарегистрировали Северо-Западное казачье войско, в которое вошли казаки Петербурга, Ленобласти, Вологды и Калининграда. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает 47news.

Как передает издание, 4 декабря в Петербурге было официально создано СЗВКО «Северо-Западное казачье войско». Эта единая войсковая казачья организация теперь объединяет казаков из окружного казачьего общества «Областной отдел» Ленобласти, «Казачьего круга Петербурга», «Вологодского казачьего круга» и из ОКО «Балтийский отдельный казачий округ — Балтийский казачий союз» Калининградской области.

Руководство новой структурой доверили 58-летнему Максиму Буге. В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Буги атаманом Северо-Западного войскового казачьего общества. Ранее он уже возглавлял калининградское казачье общество.

Казаками из Ленобласти, которые теперь входят в состав Северо-Западного казачьего войска, руководит атаман Дмитрий Смирнов. Отряды этого общества патрулируют границы в таких населенных пунктах, как Ивангород, Сланцы и Лебяжье.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в октябре у Крестовоздвиженского казачьего собора прошел спортивно-патриотический фестиваль «Своих не бросаем 2. Казачий рубеж». Казаки рубили бутылки и собирали деньги на СВО.

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Комментарии
47
Klaustrofobik
1 час
Ряженые. Ну какие казаки на широте Питера и Магадана? ))
Dr. Jones
1 час
Думаю, под это дело надо специальную медаль выпустить.
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