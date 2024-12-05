Бастрыкин заинтересовался сеансами исцеления доктора Коновалова

В релизе отмечается, что на телевидении продолжается обсуждение темы о деятельности Коновалова. Доктор уже долго время работает в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге, и проводит «сеансы исцеления». Однако, отмечают в СК, его «лечение» не приносит пользы людям, а направлено на получение дохода.