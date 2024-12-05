Зарезал мужчину, а женщине отрубил голову. В закрытом Сарове задержан подозреваемый

В закрытом городе Сарове задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщает 5 декабря телеграм-канал СУ СК по Нижегородской области.

На мужчину вышли «в ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального управления МВД России и МУ МВД России по ЗАТО Саров».

Напомним, вчера в Сарове были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отрезанной головой. По предварительной информации, это социальный работник и её подопечный. Злоумышленник якобы прокрался за женщиной-соцработником в квартиру к мужчине-инвалиду и убил обоих.

В Сарове располагается федеральный ядерный центр, попасть в город невозможно без местной прописки или специального приглашения.