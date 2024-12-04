Неизвестный убил и расчленил мужчину и женщину в закрытом городе Саров

В среду, 4 декабря, в закрытом городе Саров Нижегородской области были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отрезанной головой. Об этом сообщает нижегородский СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

По информации телеграм-каналов, жертвами стали соцработник и его подопечный. Неизвестный мужчина якобы прокрался за социальным работником в квартиру к мужчине-инвалиду, убил обоих, а женщине отрезал голову.

Саров — закрытый город, попасть в него невозможно без местной прописки или специального приглашения. Попасть удается немногим, поскольку на его территории располагается Российский федеральный ядерный центр, и въезд возможен лишь по служебной необходимости.