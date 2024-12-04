Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

штиль.

 777мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Неизвестный убил и расчленил мужчину и женщину в закрытом городе Саров

Неизвестный убил и расчленил мужчину и женщину в закрытом городе Саров

1 469
12 комментариев

В среду, 4 декабря, в закрытом городе Саров Нижегородской области были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отрезанной головой. Об этом сообщает нижегородский СК.

Источник:

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

По информации телеграм-каналов, жертвами стали соцработник и его подопечный. Неизвестный мужчина якобы прокрался за социальным работником в квартиру к мужчине-инвалиду, убил обоих, а женщине отрезал голову.

Саров — закрытый город, попасть в него невозможно без местной прописки или специального приглашения. Попасть удается немногим, поскольку на его территории располагается Российский федеральный ядерный центр, и въезд возможен лишь по служебной необходимости.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Саров СК Убийство Нижегородская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Akabos
37 минут
А чего не мелкое хулиганство? - такое сейчас модно...
Игорь Протасов
33 минуты
Разборки докторов наук? :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52