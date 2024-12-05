Паапа Эссьеду претендует на роль Северуса Снегга в сериале по «Гарри Поттеру»

Британский актер Паапа Эссьеду претендует на роль профессора Северуса Снегга в новом сериале по книгам о Гарри Поттере от канала HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Эссьеду начал свою карьеру в Королевской шекспировской компании, где он играл главную роль в постановках «Гамлет» и «Король Лир».

В HBO обещали, что в сериале будет разнообразный актерский состав (фильмы иногда критиковали за то, что в них полностью задействованы белые актеры), и, вероятно, подобный выбор приведет к довольно свежему взгляду на персонажа, отмечает издание.