Паапа Эссьеду претендует на роль Северуса Снегга в сериале по «Гарри Поттеру»

Британский актер Паапа Эссьеду претендует на роль профессора Северуса Снегга в новом сериале по книгам о Гарри Поттере от канала HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Источники говорят, что звезде сериалов «Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало» и «Банды Лондона» предложили роль, хотя неясно, начались ли серьезные переговоры.
Эссьеду начал свою карьеру в Королевской шекспировской компании, где он играл главную роль в постановках «Гамлет» и «Король Лир».
В HBO обещали, что в сериале будет разнообразный актерский состав (фильмы иногда критиковали за то, что в них полностью задействованы белые актеры), и, вероятно, подобный выбор приведет к довольно свежему взгляду на персонажа, отмечает издание.
В заявлении относительно кастинга Эссейду пресс-служба HBO сообщила: «Мы понимаем, что такой громкий сериал вызывает много слухов и домыслов. Поскольку мы находимся на этапе подготовки к производству, мы будем подтверждать детали только после завершения сделок».
До сих пор ни один актер официально не был выбран для участия в сериале, хотя ранее сообщалось, что Марк Райланс близок к подписанию контракта на роль Альбуса Дамблдора.
Премьера сериала запланирована на 2026 год.
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