ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с «Плесецка». На орбиту вывели военный спутник

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», которая вывела на орбиту военный спутник. Об этом 4 декабря сообщает Минобороны.

После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса Главного испытательного космического центра имени Титова, а космический аппарат в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами воздушно-космических сил.

Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Уточняется, что он запущен в интересах военного ведомства.

В Роскосмосе сообщили, что сегодняшний пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома «Плесецк».