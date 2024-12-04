ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с «Плесецка». На орбиту вывели военный спутник

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», которая вывела на орбиту военный спутник. Об этом 4 декабря сообщает Минобороны.
После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса Главного испытательного космического центра имени Титова, а космический аппарат в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами воздушно-космических сил.
Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Уточняется, что он запущен в интересах военного ведомства.
В Роскосмосе сообщили, что сегодняшний пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома «Плесецк».
«А скоро ожидается еще один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7», — рассказали в пресс-службе корпорации.
Всего с 14 декабря 1965 года с «Плесецка» стартовали: 3 межконтинентальные баллистические ракеты Р-7А; 6 ракет-носителей «Восток-2»; 166 ракет-носителей «Восход»; 79 ракет-носителей «Восток-2М»; 229 ракет-носителей «Молния-М»; 8 ракет-носителей «Союз-М»; 435 ракет-носителей «Союз-У»; 19 ракет-носителей «Союз-2.1а»;
43 ракеты-носителя «Союз-2.1б» и 12 ракет-носителей «Союз-2.1в».
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