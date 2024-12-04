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Финансы Общество Ленобласть выделит 20 миллионов на съемки фильмов про спортсмена и «безбашенную девицу»

Ленобласть выделит 20 миллионов на съемки фильмов про спортсмена и «безбашенную девицу»

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2 комментария

В правительстве Ленобласти 4 декабря озвучили победителей конкурса на получение региональных субсидий для кинематографистов. Всего область компенсирует 20 млн рублей — на съемки на территории региона, сообщает 47news.

13,4 млн рублей получит драма о двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове «Первый на Олимпе» от компании «Стар Медиа Дистрибьюшн». Чемпиона-блокадника сыграет Глеб Калюжный. Также в ролях Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова и Алексей Кравченко.

5,1 млн рублей выделят комедии «Маме снова 17» от студии «СМАРТ ФИЛЬМ». По сюжету героиня Светланы Ходченковой — 36-летняя мать-одиночка и директриса школы. В нее вселяется «безбашенная девица из 2000-х».

Еще 1,5 млн получит сказка «Ворожея» от компании «ВИВА». Сюжет вдохновлен древними славянскими легендами — юная Василиса отправляется в путешествие по лесу, полному нечисти, чтобы спасти своих родителей.

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Ленобласть Кино Съемки Субсидии
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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
8 минут
Та Ленобласть, которая новый год отменила по причине жОсткой экономии, или какая-то другая?
Гость
11 минут
второй фильм про шерсть и восточную сказку с султаном её сердца кавказа и закавказья? типичным маргиналом, выращенным на российские пособия?
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