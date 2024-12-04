Ленобласть выделит 20 миллионов на съемки фильмов про спортсмена и «безбашенную девицу»

В правительстве Ленобласти 4 декабря озвучили победителей конкурса на получение региональных субсидий для кинематографистов. Всего область компенсирует 20 млн рублей — на съемки на территории региона, сообщает 47news.

13,4 млн рублей получит драма о двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове «Первый на Олимпе» от компании «Стар Медиа Дистрибьюшн». Чемпиона-блокадника сыграет Глеб Калюжный. Также в ролях Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова и Алексей Кравченко.

5,1 млн рублей выделят комедии «Маме снова 17» от студии «СМАРТ ФИЛЬМ». По сюжету героиня Светланы Ходченковой — 36-летняя мать-одиночка и директриса школы. В нее вселяется «безбашенная девица из 2000-х».

Еще 1,5 млн получит сказка «Ворожея» от компании «ВИВА». Сюжет вдохновлен древними славянскими легендами — юная Василиса отправляется в путешествие по лесу, полному нечисти, чтобы спасти своих родителей.