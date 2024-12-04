Водитель самосвала, сбивший петербурженку, заключен под стражу. 60-летней пострадавшей ампутировали обе ноги

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории — на тот момент виновник аварии не был привлечен даже к административной ответственности. Утром 13 ноября 60-летняя петербурженка шла домой после прогулки с собакой. На перекрестке улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта ее сбил самосвал Howo — за рулем был 37-летний гражданин Узбекистана, который скрылся с места ДТП.

У пострадавшей диагностировали переломы бедер, размозжение голеней и коленей, перелом костей таза. Собрать осколки костей было невозможно, и женщине ампутировали обе ноги в районе бедер. Как рассказала «Фонтанке» ее дочь Александра, возможно, придется резать еще выше, кроме того, пострадавшей понадобится пересадка кожи.

По версии следствия, водитель ехал со скоростью около 13 км/ч, при повороте на перекрестке не уступил пешеходу дорогу, наехал на женщину и покинул место происшествия. Скорую и медицинскую помощь обвиняемый также не вызывал. В результате ДТП потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Как следует из материалов дела, работодатель обвиняемого рассказал, что водитель смотрел по сторонам и в зеркала, но никого не видел. С места ДТП, объяснял он в ГАИ, не скрывался, так как даже не понял, что было ДТП.