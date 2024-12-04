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Происшествия Общество Водитель самосвала, сбивший петербурженку, заключен под стражу. 60-летней пострадавшей ампутировали обе ноги

Водитель самосвала, сбивший петербурженку, заключен под стражу. 60-летней пострадавшей ампутировали обе ноги

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15 комментариев

Невский районный суд заключил под стражу водителя, сбившего 60-летнюю петербурженку на пешеходном переходе, сообщает объединенная пресс-служба судов 4 декабря. После ДТП пострадавшей ампутировали обе ноги.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории — на тот момент виновник аварии не был привлечен даже к административной ответственности. Утром 13 ноября 60-летняя петербурженка шла домой после прогулки с собакой. На перекрестке улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта ее сбил самосвал Howo — за рулем был 37-летний гражданин Узбекистана, который скрылся с места ДТП.

У пострадавшей диагностировали переломы бедер, размозжение голеней и коленей, перелом костей таза. Собрать осколки костей было невозможно, и женщине ампутировали обе ноги в районе бедер. Как рассказала «Фонтанке» ее дочь Александра, возможно, придется резать еще выше, кроме того, пострадавшей понадобится пересадка кожи.

По версии следствия, водитель ехал со скоростью около 13 км/ч, при повороте на перекрестке не уступил пешеходу дорогу, наехал на женщину и покинул место происшествия. Скорую и медицинскую помощь обвиняемый также не вызывал. В результате ДТП потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Как следует из материалов дела, работодатель обвиняемого рассказал, что водитель смотрел по сторонам и в зеркала, но никого не видел. С места ДТП, объяснял он в ГАИ, не скрывался, так как даже не понял, что было ДТП.

Водителя задержали 2 декабря, в тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и сопряженное с оставлением места ДТП.

Водителя заключили под стражу до 1 февраля.

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Комментарии
15
282106472
40 минут
Азиатские водители охотятся на местных женщин 60+
Отец Родной
44 минуты
1-0 пока в пользу водителя самосвала. У него осталось две ноги
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