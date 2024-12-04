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Спорт Усманов приостановил работу на посту президента Международной федерации фехтования

Усманов приостановил работу на посту президента Международной федерации фехтования

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11 комментариев

Президент Международной федерации фехтования (FIE), российский бизнесмен Алишер Усманов приостановил работу в качестве главы организации. Как следует из пресс-релиза, сделал он это «добровольно» и «в целях обеспечения эффективной работы федерации».

В очередной раз Усманов был назначен на пост президента FIE в конце ноября этого года. Тогда он получил 120 голосов, а его соперник — глава Федерации фехтования Швеции Отто Дракенберг — всего 26. «Я убежден, что впереди у нашего любимого спорта новый виток расцвета и ярких побед», — заявил Усманов тогда.

Всего на этот пост Усманов переизбирался трижды. В 2022-м ему пришлось оставить должность из-за конфликта на Украине, пишут РИА Новости.

«Исполнительный комитет FIE был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий в качестве президента», — говорится на сайте федерации.

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Комментарии
11
Отец Родной
1 час
Видать намекнули, что пониже спины фехтанут ему
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Прямо представил Усманова Дартаньяном.
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