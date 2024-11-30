Алишер Усманов снова избран главой Международной федерации фехтования

Российский бизнесмен Алишер Усманов был избран на пост президента международной федерации фехтования (FIE) по итогам голосования, которое состоялось в Ташкенте. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС.

Предприниматель получил 120 голосов, тогда как его соперник, глава Федерации фехтования Швеции Отто Дракенбкерг, — только 26 голосов.

«Я убежден, что впереди у нашего любимого спорта новый виток расцвета и ярких побед», — сказал Усманов после победы на выборах. Он напомнил о «незаслуженных ограничениях», которые сейчас действуют в отношении него и которые бизнесмен оспаривает в суде. Усманов пообещал сделать все, чтобы избежать распространения введенных против него санкций на Международную федерацию фехтования.

Усманов занимал пост президента Международной федерации фехтования с 2008-го по март 2022 года, когда бизнесмен добровольно сложил с себя полномочия.