Инфляция разгоняется. Сильнее всего дорожают огурцы и помидоры

Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5 %, следует из отчета Росстата, опубликованного 4 декабря. Неделей ранее — с 19 по 25 ноября — инфляция составила 0,36 %. С начала декабря потребительские цены в России выросли на 0,14 %, с начала года — на 8,34 %.
До верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0–8,5 % осталось менее 0,2 процентного пункта (п.п.). При сохранении текущих темпов роста цен инфляция перешагнет прогноз регулятора уже на следующей неделе, отмечает «Интерфакс».
За прошедшую неделю серьезным ростом цен отметились овощи. Огурцы подорожали сразу на 9,5 %, помидоры — на 6,7 %, капуста и лук — на 2,5 % и 2 % соответственно. Чуть прибавили в цене яйца, сливочное масло, курица, сыр и рыба. Водка и макароны подорожали на 0,1 %. Незначительно подешевели сосиски, сахар, рис и черный чай.
Выросли цены на сухие корма для домашних животных, туалетную бумагу и стиральные порошки. Снизились — на подгузники, зубные щетки и детские спортивные костюмы. Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры — на 1,3 %.
Сегодня на форуме «Россия зовет» Владимир Путин заявил, что инфляция в России — на уровне 8,8 % в годовом выражении. Главным ответом на инфляционный вызов президент назвал рост предложения товаров и услуг. Он призвал с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией и не допускать структурных перегибов. Эльвира Набиуллина сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4 % займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше.
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