Инфляция разгоняется. Сильнее всего дорожают огурцы и помидоры

Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5 %, следует из отчета Росстата, опубликованного 4 декабря. Неделей ранее — с 19 по 25 ноября — инфляция составила 0,36 %. С начала декабря потребительские цены в России выросли на 0,14 %, с начала года — на 8,34 %.

За прошедшую неделю серьезным ростом цен отметились овощи. Огурцы подорожали сразу на 9,5 %, помидоры — на 6,7 %, капуста и лук — на 2,5 % и 2 % соответственно. Чуть прибавили в цене яйца, сливочное масло, курица, сыр и рыба. Водка и макароны подорожали на 0,1 %. Незначительно подешевели сосиски, сахар, рис и черный чай.

Сегодня на форуме «Россия зовет» Владимир Путин заявил, что инфляция в России — на уровне 8,8 % в годовом выражении. Главным ответом на инфляционный вызов президент назвал рост предложения товаров и услуг. Он призвал с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией и не допускать структурных перегибов. Эльвира Набиуллина сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4 % займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше.