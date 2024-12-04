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Политика В Грузии задержаны семь человек из оппозиционных партий

В Грузии задержаны семь человек из оппозиционных партий

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МВД Грузии проводит обыски офисов оппозиционных партий и организаций. Уже задержаны семь человек, пишет ТАСС 4 декабря.

Имена задержанных не называются, но в полицейские участки они отправились по подозрению по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии, сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

В Грузии с 28 ноября идут митинги оппозиции. Мирные демонстрации со временем переросли в беспорядки с применением насилия и нападением на полицейских. Произошло это после отказа Тбилиси от переговоров о вступлении в Евросоюз. Руководство страны заявило, что Грузии пытаются уже в четвертый раз навязать нацмайдан и повести страну по пути «украинизации».

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