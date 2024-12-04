В Грузии задержаны семь человек из оппозиционных партий

Имена задержанных не называются, но в полицейские участки они отправились по подозрению по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии, сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

В Грузии с 28 ноября идут митинги оппозиции. Мирные демонстрации со временем переросли в беспорядки с применением насилия и нападением на полицейских. Произошло это после отказа Тбилиси от переговоров о вступлении в Евросоюз. Руководство страны заявило, что Грузии пытаются уже в четвертый раз навязать нацмайдан и повести страну по пути «украинизации».