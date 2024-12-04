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Происшествия NDR: германский вертолет «обстреляли» с российского танкера, а рядом был немецкий фрегат

NDR: германский вертолет «обстреляли» с российского танкера, а рядом был немецкий фрегат

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3 комментария

Немецкие журналисты узнали новые детали инцидента в Балтийском море, во время которого экипаж российского судна якобы использовал сигнальные ракеты против вертолета бундесвера, сообщает NDR.

Как передает телекомпания 4 декабря со ссылкой на «военные круги», в Балтийском море произошёл «инцидент» между вертолётом ВМС Германии и российским судном. На прошлой неделе немецкий фрегат Nordrhein-Westfalen находился в учебном плавании в сопровождении морского вертолёта, предположительно модели NH-90, который выполнял разведывательный полет. По информации NDR, экипаж российского судна якобы произвёл по нему «выстрелы» сигнальными ракетами.

По данным NDR и WDR, инцидент произошел у побережья Северной Дании в Балтийском море, когда немецкий фрегат следовал за российским судном. Танкер якобы направлялся в Средиземное море, на российскую военно-морскую базу в Тартусе в Сирии. Сообщается, что вертолет взлетел с фрегата и приблизился на минимальное расстояние к российскому судну, после чего последовали выстрелы. Пилот вертолета указал в отчете о миссии, что он зафиксировал выстрелы «мелкокалиберными боеприпасами». Как отмечают журналисты, инцидент скорее выглядит как «реакция одного из членов экипажа», чем как целенаправленное нападение. В целом инцидент завершился относительно благополучно — для экипажа вертолета угрозы не было. ВМС и ВВС отказались предоставить журналистам комментарии по запросу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обмолвилась об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, но официально ни российская, ни немецкая сторона ситуацию не комментировали.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
27 минут
ну вот балтийский флот готовится залечь на дно.
8588426842
29 минут
у немцев есть вертолеты?
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