Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Серавин

В ближайшее время в петербургском отделении «Единой России» сменится глава исполкома. На данный момент им является депутат Валерий Гарнец.
На заседании президиума политсовета партии, которое состоялось 4 декабря в Заксобрании, Гарнеца назначили первым заместителем секретаря городского отделения. Секретарем на прошлой неделе избрали спикера Заксобрания Александра Бельского.
На место главы исполкома после назначения Гарнеца подобрали две кандидатуры — это политтехнолог, отвечавший за выборы в Петербурге, бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин и сотрудник регионального отделения партии Станислав Рогов. Как рассказали «Фонтанке» в партии, их кандидатуры отправили на согласование в Москву.
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