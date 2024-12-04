Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Серавин

В ближайшее время в петербургском отделении «Единой России» сменится глава исполкома. На данный момент им является депутат Валерий Гарнец.

На место главы исполкома после назначения Гарнеца подобрали две кандидатуры — это политтехнолог, отвечавший за выборы в Петербурге, бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин и сотрудник регионального отделения партии Станислав Рогов. Как рассказали «Фонтанке» в партии, их кандидатуры отправили на согласование в Москву.