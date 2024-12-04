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Власть Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Серавин

Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Серавин

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3 комментария

В ближайшее время в петербургском отделении «Единой России» сменится глава исполкома. На данный момент им является депутат Валерий Гарнец.

На заседании президиума политсовета партии, которое состоялось 4 декабря в Заксобрании, Гарнеца назначили первым заместителем секретаря городского отделения. Секретарем на прошлой неделе избрали спикера Заксобрания Александра Бельского.

На место главы исполкома после назначения Гарнеца подобрали две кандидатуры — это политтехнолог, отвечавший за выборы в Петербурге, бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин и сотрудник регионального отделения партии Станислав Рогов. Как рассказали «Фонтанке» в партии, их кандидатуры отправили на согласование в Москву.

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Комментарии
3
RR_1978
59 минут
Говорящая фамилия.
kachumnoy
1 час
Необходим запрет "ЕР", как антинародной!
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