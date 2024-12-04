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Политика «Пусть делают что хотят». Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится почти невозможным

«Пусть делают что хотят». Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится почти невозможным

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26 комментариев

Отношения Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дошли до точки невозврата. Возвращение страны в структуру на сегодняшний день почти невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет 4 декабря ТАСС.

По словам Пашиняна, сейчас Армения не накладывает «вето» ни на один документ, обсуждаемый в ОДКБ, так как считает себя вне организации. 

«Пусть делают что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — делится Пашинян. 

Кроме того, премьер-министр Армении отметил, что приостановка участия в ОДКБ связана не с событиями в Нагорном Карабахе, а с отсутствием «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию» по отношению к Армении в 2021–2022 годах. 

Напомним, что 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. На тот момент сроки выхода не были определены. Генсек организации Имангали Тасмагамбетов в свою очередь отметил, что ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается ее союзником. Но вопрос членства — это суверенное право каждой страны.

В сентябре этого года Никол Пашинян сказал, что приостановка участия Армении в ОДКБ связана с тем, что структура создает угрозы для дальнейшего существования республики. По его словам, ОДКБ «не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении», а также «создает угрозы безопасности Армении». С позицией премьера были категорически не согласны в Кремле.

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Комментарии
26
михаил.ру
2 часа
молодец!!! зачем эта имитация!
282694747
1 час
Ботекс начался трястись!!!
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