Песков: Москва категорически не согласна с Пашиняном по ОДКБ

Россия не согласна с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает суверенитету этой страны. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства
Армения ранее заморозила участие в ОДКБ, поскольку считает, что организация создает угрозы для дальнейшего существования республики. Кроме того, ОДКБ «не исполняет обязательства» по обеспечению безопасности Еревана, считает Пашинян. По его словам, отношения Армении со структурой «близки к точке невозврата».
Пашинян подчеркнул, что страна не упустит шанса вступить в Евросоюз, когда увидит «более-менее реальную возможность», но подрывать экономические связи с Россией и ЕАЭС не намерена.
В феврале 2024 года Армения приостановила членство в ОДКБ, заявив, что договор в отношении страны не выполняется. В самой организации позднее заявили, что структура сохраняет все обязательства перед Ереваном и считает его своим союзником.