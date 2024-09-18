Песков: Москва категорически не согласна с Пашиняном по ОДКБ

Россия не согласна с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает суверенитету этой страны. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства



Армения ранее заморозила участие в ОДКБ, поскольку считает, что организация создает угрозы для дальнейшего существования республики. Кроме того, ОДКБ «не исполняет обязательства» по обеспечению безопасности Еревана, считает Пашинян. По его словам, отношения Армении со структурой «близки к точке невозврата».

