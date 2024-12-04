Драка с адвокатом из Ленобласти, доставшим пистолет в качестве аргумента, попала на видео

Дорожный конфликт в центре Петербурга, чуть было не закончившийся стрельбой, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Драка началась на парковке у дома № 40 на Литейном проспекте из-за малого пространства для маневра. Сначала во дворе паркуется одна иномарка, а рядом с места пытается выехать другая, но не может. Короткий разговор — и драка, но сначала в салоне, а потом на улице. Получивший удар в самом начале водитель использует в качестве аргумента пистолет, стреляет в ногу оппоненту, а спустя какое-то время встречает полицию.

Как писала «Фонтанка» ранее, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший — 38-летний специалист по связям в коммерческой фирме. Сам же конфликт произошел накануне, 3 декабря.