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Происшествия Адвокат из Ленобласти задержан за выстрел на Литейном проспекте

Адвокат из Ленобласти задержан за выстрел на Литейном проспекте

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21 комментарий

Выстрелом и задержанием завершился дорожный конфликт в центре Петербурга. Во время разборок один из водителей достал свой пистолет и использовал его как средство устрашения. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 декабря.

Накануне около двух часов дня в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что водитель «Шевроле Авео» угрожает ему оружием на Литейном проспекте.

Наряд патрульных нашел участников конфликта у дома 40. В отдел уехал 50-летний адвокат из Ленобласти. По предварительным данным, мужчина в ходе дорожной склоки вышел из машины, угрожая оппоненту травматическим пистолетом Grand Power, после чего выстрелил в сторону ног водителя. Разрешение на оружие было выдано адвокату лишь в марте 2024 года.

Потерпевший — 38-летний специалист по связям в коммерческой фирме — уже написал заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
21
AndrewBarsik
22 минуты
Позор! Жду немедленных объяснений от председателя областной коллегии адвокатов - как агрессивный психопат проник в адвокатуру? За взятку или по личным симпатиям руководства коллегии?
267184773
1 час
Аблакат, слишком нервный.
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