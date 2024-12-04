Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

сев.

 776мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин прокомментировал угрозы Трампа о стопроцентных пошлинах для БРИКС

Путин прокомментировал угрозы Трампа о стопроцентных пошлинах для БРИКС

8 835
27 комментариев

Президент России объяснил, что означают заявления избранного 47-го президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах для стран БРИКС за создание собственной валюты. Слова Владимира Путина прозвучали в среду, 4 декабря, во время выступления на форуме «Россия зовёт!».

По словам Путина, высказывания Трампа о стопроцентных пошлинах не следует воспринимать как угрозы со стороны США.

«Насколько я понимаю, он так не говорил. <…> Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать», — объяснил президент России.

Путин также указал, что не пользоваться долларом не означает запрет на его использование. «Это разные вещи», — пояснил он.

«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании, но отказали, как у нас, знаете, говорят — за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — добавил Путин.

Кроме того, глава РФ отметил, что за последние десять лет доллар, будучи мировой резервной валютой, принес США 10 триллионов долларов. По его словам, США продолжают эксплуатировать другие государства за счет собственной валюты.

Напомним, в конце октября президенту России Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС» на саммите организации в Казани. Тем не менее Путин заявил, что вопрос создания единой валюты стран БРИКС еще не рассматривается, он пока не созрел. По словам президента, Россия не борется с долларом, но ищет альтернативы. Несмотря на это, 30 ноября избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту и не поддерживать другую валюту для замены «могучего доллара США». Политик пригрозил стопроцентной пошлиной.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY19
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Я.Я.Я.
1 час
Да, вообще санкции, изоляция, куда не глянь любой ураган и наводнение нам на пользу...
Рострелли
1 час
«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании" "В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут."
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52