Путин прокомментировал угрозы Трампа о стопроцентных пошлинах для БРИКС

Президент России объяснил, что означают заявления избранного 47-го президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах для стран БРИКС за создание собственной валюты. Слова Владимира Путина прозвучали в среду, 4 декабря, во время выступления на форуме «Россия зовёт!».

По словам Путина, высказывания Трампа о стопроцентных пошлинах не следует воспринимать как угрозы со стороны США.

«Насколько я понимаю, он так не говорил. <…> Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать», — объяснил президент России.

Путин также указал, что не пользоваться долларом не означает запрет на его использование. «Это разные вещи», — пояснил он.

«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании, но отказали, как у нас, знаете, говорят — за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — добавил Путин.

Кроме того, глава РФ отметил, что за последние десять лет доллар, будучи мировой резервной валютой, принес США 10 триллионов долларов. По его словам, США продолжают эксплуатировать другие государства за счет собственной валюты.

Напомним, в конце октября президенту России Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС» на саммите организации в Казани. Тем не менее Путин заявил, что вопрос создания единой валюты стран БРИКС еще не рассматривается, он пока не созрел. По словам президента, Россия не борется с долларом, но ищет альтернативы. Несмотря на это, 30 ноября избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту и не поддерживать другую валюту для замены «могучего доллара США». Политик пригрозил стопроцентной пошлиной.