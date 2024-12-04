Чисто на процентах. Завод Toyota в Петербурге заработал во время простоя 20 миллионов рублей

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС







Даже находясь в простое и с нулевой выручкой, по итогам 2023 года компания «Тойота Бошоку» в Петербурге (завод Toyota в Шушарах) сумела заработать почти 20 миллионов рублей. «Фонтанка» почитала аудиторское заключение, опубликованное 4 декабря, и выяснила, как компании удалось это сделать.

Решение подсказало наличие на краткосрочном депозите в Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей (Евразия) 275 миллионов рублей, размещенных в 2022 году под 1,7 % годовых.

После того, как 4 июля 2023 года компания перешла под контроль ФГУП НАМИ и учредители «Тойота Бошоку Юроп» (владел 95 % доли) и «Тойота Цусё Корпорейшн» (владел 5 % доли) утратили всякую власть над производством в Петербурге, компания открыта депозит в Сбербанке и перекинула все накопления туда. На условиях доходности 16 % годовых с 18 июля по 31 декабря прошлого года на начисленных процентах «Тойота Бошоку» заработала 18,992 млн рублей. На 31 декабря прошлого года сумма на депозите в Сбере уже исчислялась суммой 345 миллионов.

Стоит отметить, что еще на протяжении 2022 года учредители и связанные с «Тойота Бошоку» компании верили, что ситуация с остановкой производства в РФ каким-то образом разрешится, и финансово поддерживали петербургскую площадку. В 2022 году «в связи с тяжелой финансовой ситуацией» компания получила от «Тойота Бошоку Корпорейшн» (Япония) заём на 800 млн рублей и, кроме того, в 398,8 млн (эквивалент 700 млн японских иен). Еще 154 млн рублей (эквивалент 1,5 млн евро) компании предоставило АО «Тойота Бошоку Юроп» (Бельгия). Веры в лучшее хватило лишь до конца того же года, но и тут заимодавцы отнеслись к «дочке» с максимальной лояльностью — в канун Нового года подписали соглашения о прощении сумм основных долгов и не потребовали назад ни копейки. Общая сумма прощенного долга, по оценкам «Тойота Бошоку», составила 1,284 млрд рублей, ее учли в составе прочих доходов.

После остановки производства 4 марта 2022 года жизнь на заводе в Шушарах еще теплилась — в годовом отчете компания отразила 1,5 миллиарда выручки. А вот уже в следующем отчетном периоде запасы иссякли, продавать стало нечего, и заработать на продажах не удалось ровным счетом ничего. Тем не менее расходы в 2023 году никто не отменял. Только на управленческие расходы ушло 96 миллионов, из них 26,22 млн рублей заплатили «Тойота Бошоку Юроп» за услуги управления, 21,266 млн рублей пошло на зарплату управленцам (до конца прошлого года в компании числилось 29 сотрудников), еще 28,95 млн рублей ушло на аудит и консультирование. Требовали денег и прочие расходы, их набежало 667,556 млн рублей. Сюда вошли, в том числе, 343,4 миллиона рублей расходов за время простоя (128,95 млн составила амортизация, почти столько же — складские услуги, и 46,9 млн рублей — оплата труда производственному персоналу), еще 11,56 млн было выплачено бывшим сотрудникам в качестве компенсации стоимости обучения.

Получить какой-никакой доход в 2023 году помимо процентов по депозиту тоже удалось: 874,710 млн рублей компания получила от ООО «Тойота Мотор» как возмещение расходов по претензии, еще на 5,5 млн продали имущество.

По оценкам руководства Группой, с даты утверждения финансовой отчетности (29 марта 2024 года) у компании было достаточно средств для поддержания работоспособности как минимум еще на 1 год. Большие надежды «Тойота Бошоку» возлагала на организацию контрактного производства сидений и прочих элементов интерьера с двумя российскими автопроизводителями, заинтересованными в локализации, планировала загрузить производственные мощности не менее чем на 60 % для нужд ООО «Аурус Моторс». Однако аудиторы пришли к выводу, что вышеуказанные факторы могут вызвать сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность.