«Это не облава, а группы оповещения». Как и когда в Петербурге призывников искали на улицах

Ехал на работу, а оказался в военкомате — такой путь сегодня уготовила судьба как минимум одному петербуржцу. Сотрудников военного комиссариата и полиции наш читатель Михаил встретил утром на станции метро «Новочеркасская». Пришлось невольно сменить маршрут и отвечать на неприятные вопросы. Такой случай в городской истории далеко не единственный, напоминает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В Петербурге можно проследить два четких периода, когда призывников искали на улицах, — в 2022 году и в 2010–2011 годах. Собрали вам подборку заголовков тех лет, чтобы вспомнить, как это было.

14 октября 2022 года : с семи утра жители жилого комплекса «Ладожский парк», огромной новостройки в Невском районе, обменивались тревожными сообщениями: «У парадной стоит мужчина с повесткой», «Машины ДПС, полиция и гражданские, людей останавливают». В администрации Калининского района, впрочем, заметили, что слово «облава» не стоит применять к этим мероприятиям. «Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают».

27 апреля 2011 года : на горячую линию организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сегодня поступил сигнал об «облаве» на призывников в районе станции метро «Владимирская». Как сообщили «Фонтанке» в организации, у выхода из метро и в здании метрополитена сотрудники милиции останавливают молодых людей призывного возраста, требуют документы.

«Обычно сезон массовых силовых приемов призыва начинается после майских праздников. Возможно, столь ранний „отлов“ связан с увеличением плана призыва на Санкт-Петербург», — комментируют правозащитники.

12 ноября 2010 года: В Петроградском районе милиция перекрывает дворы, устраивая облавы на призывников, рассказывает читатель. «Милицейские ГАЗы паркуются во дворах, перекрывая проходы и проезды, и останавливают всех, кто, по их мнению, находится в возрасте от 18 до 27 лет, — пишет петербуржец. — Несмотря на отсутствие оснований, сотрудники милиции в грубой форме требуют предъявить паспорт либо военный билет». Звонили и в домофоны, представляясь по очереди то сантехником, то почтальоном, пытались получить доступ в подъезд.