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Город В здании Пробирной палаты на канале Грибоедова создадут спортивный комплекс

В здании Пробирной палаты на канале Грибоедова создадут спортивный комплекс

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3 комментария

Ход работ по восстановлению здания Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова, 51 проинспектировали сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник Президента России Николай Патрушев. Здесь появится многофункциональный спортивный комплекс с плавательным и гребным бассейном.

От исторического здания здесь остался только фасад, выходящий на Казанскую улицу. Реконструкция ведется на внебюджетные средства, сообщает пресс-служба губернатора.

«Новый проект — это не только современное спортивное сооружение, построить которое в центре очень сложно, но и возможность возродить историческое здание, — отметил Александр Беглов. Будет сохранен исторический фасад и восстановлена историческая ограда со стороны канала Грибоедова».

По словам Николая Патрушева, создание спорткомплекса позволит лицею № 211 имени Пьера де Кубертена и другим школам Центрального и Адмиралтейского района пользоваться бассейном, а также заниматься греблей. Комплекс будет носить имя Александра Соколова, героя «Невского пятачка», который в апреле 1942 года переплыл Неву, будучи раненым.

К настоящему времени завершено создание фундамента, стен и колонн подвала. Историческую стену фасада расчистили и защитили от влаги. Началось строительство первого этажа. Объект планируется сдать в третьем квартале 2025 года.

Городские власти давно пытались найти инвестора по схеме частно-государственного партнерства для восстановления дома на участке между каналом Грибоедова и Казанской улицей. В 2002 году объект отдали ООО «Легион» под строительство гостиницы, но проект не был реализован, и в 2014 году договор с инвестором был расторгнут. После этого обсуждалось размещение там генконсульства Азербайджана и Еврейского музея и центра толерантности.

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Комментарии
5
Zdobsi
1 минута
Пробирочную с бутербродами и томатным соком надо было открыть.
Гость
4 минуты
Теперь перекочует в частные руки!
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