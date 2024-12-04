Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Одессе решили снести памятник Пушкину. Он находится под защитой ЮНЕСКО

В Одессе решили снести памятник Пушкину. Он находится под защитой ЮНЕСКО

2 135
42 комментария

Депутаты Одесского городского совета поддержали демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который расположен на Приморском бульваре. Об этом в среду, 4 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В начале осени этого года Одесская областная военная администрация выступила за снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Так, спустя три месяца депутаты горсовета поддержали демонтаж монумента.

При этом еще в августе глава Одессы Геннадий Труханов отмечал, что памятник поэту сносить не будут, так как он представляет собой часть культурного наследия и был возведен жителями города за счет собственных средств.

Напомним, в 2022 году в Одессе решили снести памятник Екатерине II и ее сподвижникам. «Четыре фигуры основателей Одессы вернутся туда, где и находились, в краеведческий музей. А фигуру Екатерины доставят в безопасное место, так как ее изваяние не имеет никакой художественной ценности», — сказал председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Slava_Rossii2
1 час
История создания памятника говорит о том, что он и тогда был горожанам не особо нужен. Сначала 6 лет собирали деньги "с народа", а по факту в основном трясли предпринимателей. Смета, как водится, выросла с 5тыс. руб. до 18 тыс. В итоге большую половину стоимости всё равно оплатили из бюджета. История очень напоминает подобные проекты сегодня.
твой отец ля
1 час
как кто то из украинцев четко подметил: "Пушкин вечен, а вы (текущая власть) нет".
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20