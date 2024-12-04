В Одессе решили снести памятник Пушкину. Он находится под защитой ЮНЕСКО

Депутаты Одесского городского совета поддержали демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который расположен на Приморском бульваре. Об этом в среду, 4 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В начале осени этого года Одесская областная военная администрация выступила за снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Так, спустя три месяца депутаты горсовета поддержали демонтаж монумента.

При этом еще в августе глава Одессы Геннадий Труханов отмечал, что памятник поэту сносить не будут, так как он представляет собой часть культурного наследия и был возведен жителями города за счет собственных средств.

Напомним, в 2022 году в Одессе решили снести памятник Екатерине II и ее сподвижникам. «Четыре фигуры основателей Одессы вернутся туда, где и находились, в краеведческий музей. А фигуру Екатерины доставят в безопасное место, так как ее изваяние не имеет никакой художественной ценности», — сказал председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.